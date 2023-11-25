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ВС Украины выпустили 13 снарядов по Горловке

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Вооружённые силы Украины выпустили 13 снарядов по Горловке.
ВС Украины выпустили 13 снарядов по Горловке
  • РИА Новости

Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09:40 — населённый пункт Нелеповка — населённый пункт Горловка (Никитовский район). Выпущено десять ракет из РСЗО», — сообщает ведомство.

Позже, в 10:10, ВСУ выпустили ещё три снаряда по Горловке.

Ранее украинские войска выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

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