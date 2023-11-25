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Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар

Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар после взрывов

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В нежилом помещении в Киеве после взрывов произошёл пожар, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

Об этом он написал в Telegram.

«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве.

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