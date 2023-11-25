Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар
Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар после взрывов
В нежилом помещении в Киеве после взрывов произошёл пожар, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.
- © AP Photo / Efrem Lukatsky
Об этом он написал в Telegram.
«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.
Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен