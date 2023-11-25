Администрация: в нежилом помещении в Киеве произошёл пожар

В нежилом помещении в Киеве после взрывов произошёл пожар, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Об этом он написал в Telegram.

«В Соломенском районе произошло возгорание в нежилом помещении на площади 100 кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве.