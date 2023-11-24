Военная хроника проанализировала видео точного ракетного удара по локатору ВСУ
- РИА Новости
Судя по координатам прилёта, место для установки РЛС, способной обнаруживать маловысотные цели, выбрано в 70 км от Энергодара и всего в 35 км от линии фронта.
При этом, кроме маскировочной сети, РЛС СТ-68УМ не защищена никакими дополнительными средствами — мешками с песком или чем-либо ещё. Как пишет Военная хроника, это говорит о том, что здесь ВСУ, предположительно, не ожидали удара (хотя место находится в зоне поражения большинства авиационных вооружений) либо выбрали место для дежурства временно.
Для поражения была выбрана не управляемая авиационная бомба, а крылатая ракета Х-35, видеоподтверждение ударов которой можно увидеть нечасто.
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