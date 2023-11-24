Главы МИД Белоруссии и Армении обсудили итоги саммита ОДКБ

Главы МИД Белоруссии и Армении Сергей Алейник и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор об итогах саммита ОДКБ, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в Минске мероприятий по линии ОДКБ.

Ранее во Дворце независимости в Минске состоялся саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).