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Главы МИД Белоруссии и Армении обсудили итоги саммита ОДКБ

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Главы МИД Белоруссии и Армении Сергей Алейник и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор об итогах саммита ОДКБ, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Главы МИД Белоруссии и Армении обсудили итоги саммита ОДКБ
  • РИА Новости
  • © Sputnik/РИА Новости

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в Минске мероприятий по линии ОДКБ.

Ранее во Дворце независимости в Минске состоялся саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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