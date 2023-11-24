Главы МИД Белоруссии и Армении обсудили итоги саммита ОДКБ
- РИА Новости
- © Sputnik/РИА Новости
«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Сергея Алейника с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Алейник предметно проинформировал армянского коллегу об итогах прошедших в Минске мероприятий по линии ОДКБ.
Ранее во Дворце независимости в Минске состоялся саммит стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).