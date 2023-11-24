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Минобороны: на Запорожском направлении ВС России отразили 11 атак ВСУ

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ВС России на Запорожском направлении отразили 11 атак украинских войск в районах Работина и Вербового.
Минобороны: на Запорожском направлении ВС России отразили 11 атак ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявили в Министерстве обороны России.

«Подразделения российских войск... отразили 11 атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сказано в сводке ведомства.

При этом потери ВСУ составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными.

Ранее Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.

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