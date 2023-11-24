Минобороны: на Запорожском направлении ВС России отразили 11 атак ВСУ
- РИА Новости
Об этом заявили в Министерстве обороны России.
«Подразделения российских войск... отразили 11 атак противника в районах населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сказано в сводке ведомства.
При этом потери ВСУ составили до 435 военнослужащих убитыми и ранеными.
Ранее Южная группировка российских войск в течение суток сбила на Донецком направлении 12 беспилотников ВСУ, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS.