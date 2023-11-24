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Бочаров: при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области никто не пострадал

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об отсутствии пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на регион.
Бочаров: при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области никто не пострадал
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Заявление губернатора привёл официальный аккаунт администрации Волгоградской области в Telegram.

«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — отметил Бочаров.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом и Волгоградской областью.

22 ноября две девочки получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинской армии в Донецке.

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