Бочаров: при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области никто не пострадал

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об отсутствии пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на регион.

Заявление губернатора привёл официальный аккаунт администрации Волгоградской области в Telegram.

«Сегодня, 24 ноября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России были перехвачены и нейтрализованы три БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», — отметил Бочаров.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства ПВО уничтожили 16 БПЛА над Крымом и Волгоградской областью.

22 ноября две девочки получили ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника украинской армии в Донецке.