В Казахстане бывшие рестораны Макдоналдс получили новое название
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, в компании ТОО Food Solutions KZ, в управлении которой находятся рестораны, подчеркнули, что название бренда символизирует «открытость» казахстанской сети.
5 января сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ объявила о прекращении работы под брендом Макдоналдс в республике из-за ограничений в местных поставках.
Ранее владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что американская компания Макдоналдс при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию.