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В Казахстане бывшие рестораны Макдоналдс получили новое название

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Бывшая сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс в Казахстане получила новое название — I'm, где апостроф выполнен в форме сердца.
В Казахстане бывшие рестораны Макдоналдс получили новое название
  • РИА Новости

Как пишет ТАСС, в компании ТОО Food Solutions KZ, в управлении которой находятся рестораны, подчеркнули, что название бренда символизирует «открытость» казахстанской сети.

5 января сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ объявила о прекращении работы под брендом Макдоналдс в республике из-за ограничений в местных поставках.

Ранее владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что американская компания Макдоналдс при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию.

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