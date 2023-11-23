В Казахстане бывшие рестораны Макдоналдс получили новое название

Бывшая сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс в Казахстане получила новое название — I'm, где апостроф выполнен в форме сердца.

Как пишет ТАСС, в компании ТОО Food Solutions KZ, в управлении которой находятся рестораны, подчеркнули, что название бренда символизирует «открытость» казахстанской сети.

5 января сеть ресторанов под управлением ТОО Food Solutions KZ объявила о прекращении работы под брендом Макдоналдс в республике из-за ограничений в местных поставках.

Ранее владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил, что американская компания Макдоналдс при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в Россию.