МИД Белоруссии: генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов отправится в Ереван после завершения проходящего в Минске саммита ОДКБ.

Как сообщил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, в столице Еревана генсек ОДКБ передаст армянской стороне подписанные в Минске документы.

«У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой. Мы обсудили в том числе эти вопросы, механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, абсолютно легитимны», — цитирует Алейника БелТА.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прилетел в Минск, чтобы принять участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ.