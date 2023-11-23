МИД Белоруссии: генсек ОДКБ после саммита в Минске посетит Ереван
- РИА Новости
Как сообщил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, в столице Еревана генсек ОДКБ передаст армянской стороне подписанные в Минске документы.
«У меня был телефонный разговор с моим армянским коллегой. Мы обсудили в том числе эти вопросы, механизмы принятия решений. Все решения, которые будут сегодня приниматься, абсолютно легитимны», — цитирует Алейника БелТА.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прилетел в Минск, чтобы принять участие в саммите Совета коллективной безопасности ОДКБ.