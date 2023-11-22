Российские войска сжигают масксети ВСУ на Краснолиманском направлении
Таким образом российские военные пытаются выявить позиции врага. По словам Амура, применяемый при этом снаряд имеет и другое предназначение — деморализует противника.
«Это боеприпас такой — больше на психологическое воздействие. Но всё же неприятно, когда в четыре или три ночи по тебе прилетает горящий снаряд», — рассказал он в интервью RT.
Боец «Ахмата» также отметил, что у ВСУ не осталось человеческого ресурса. Амур рассказал, что на передовой всё чаще можно увидеть женщин.
Ранее сообщалось о проверке, которую провёл на Запорожском направлении замглавы Минобороны России Виктор Горемыкин.