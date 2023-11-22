Рогов: по предварительным данным, в Бердянске сработали системы ПВО

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в Бердянске (Запорожская область) сработали российские системы противовоздушной обороны.

РИА Новости

Об этом он написал в Telegram. «В Бердянске громко. По предварительным данным, сработала ПВО», — говорится в сообщении. 4 ноября Рогов заявил, что в небе над Бердянском Запорожской области сбили три ракеты Storm Shadow.