Рогов: по предварительным данным, в Бердянске сработали системы ПВО
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в Бердянске (Запорожская область) сработали российские системы противовоздушной обороны.
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В Бердянске громко. По предварительным данным, сработала ПВО», — говорится в сообщении.
4 ноября Рогов заявил, что в небе над Бердянском Запорожской области сбили три ракеты Storm Shadow.
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