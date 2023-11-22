Разведчик ЦВО: раненый офицер «Отважных» подбил танк во время боя с «Азовом»

Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомёта во время боя с боевиками «Азова»* на Краснолиманском направлении.

Об этом рассказал разведчик ЦВО с позывным «Фокс».

«Информация была, что какое-то спецподразделение «Азова» было... Выкатывались танки, но были уничтожены. С нашей роты офицер подбил один (танк. — RT) из гранатомёта, будучи раненым», — цитирует его РИА Новости.

Ранее ВС России на Краснолиманском направлении поразили около 30 артпозиций ВСУ.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.