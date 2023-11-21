Главред RT Симоньян предложила подписчикам помогать бойцам на фронте вместе

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в свежем выпуске «Ч.Т.Д.» рассказала о сборах для помощи фронту.

Сейчас в списке обращений от воинских подразделений на СВО почти 100 заявок. Чтобы помощь шла быстрее, журналисты RT организовали сборы. Нужное оборудование на фронт уже отправляется.

«Чем больше мы поможем фронту, тем меньше погибнет людей, которые гибнут за нас с вами. Я не обращаюсь сейчас к людям, я подчёркиваю это, я не обращаюсь сейчас к людям, которым самим живётся тяжело. Более того, людям, которым самим живётся тяжело, мы тоже по мере сил помогаем», — отметила Симоньян.

Главред RT добавила, что обращается к «другим людям».

«Я знаю, что среди моих подписчиков таких много. Я обращаюсь к людям, которым живётся хорошо и у которых есть возможность поделиться со своим ближним, тем более с ближним, который прямо сейчас за тебя в окопе может погибнуть, прямо сию минуту. А может не погибнуть, если ты переведёшь ему 10 тыс., 100 тыс., а если 1 млн — то вообще отлично, а если парочку — то просто чума», — сказала она.

Она предложила таким людям помогать вместе.

Все сборы проводятся только в Telegram-канале «RT на русском» и Telegram-канале Маргариты Симоньян, которые отмечены синей галочкой.