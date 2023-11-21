Писториус: Германия передаст Украине военную помощь ещё на €1,3 млрд
Об этом сообщает N-TV.
Как утверждается, в пакет входят, среди прочего, четыре дополнительных ЗРК IRIS-T SLM и артиллерийские боеприпасы.
Это уже третья партия систем IRIS-T, которую Германия намерена поставить Украине.
21 ноября Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Президент Молдавии Майя Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель тоже приехали в украинскую столицу.
Накануне там побывал глава Пентагона Ллойд Остин, пообещавший Украине новый пакет военной помощи на $100 млн, в который в том числе включат одну систему HIMARS.