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Писториус: Германия передаст Украине военную помощь ещё на €1,3 млрд

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Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на €1,3 млрд, сообщил немецкий министр обороны Борис Писториус на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Об этом сообщает N-TV.

Как утверждается, в пакет входят, среди прочего, четыре дополнительных ЗРК IRIS-T SLM и артиллерийские боеприпасы.

Это уже третья партия систем IRIS-T, которую Германия намерена поставить Украине.

21 ноября Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Президент Молдавии Майя Санду и глава Европейского совета Шарль Мишель тоже приехали в украинскую столицу.

Накануне там побывал глава Пентагона Ллойд Остин, пообещавший Украине новый пакет военной помощи на $100 млн, в который в том числе включат одну систему HIMARS.

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