Сальдо: ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить в этом ВС России
- РИА Новости
«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных», — сообщил он.
По словам Сальдо, зафиксированы попадания по гражданским автомобилям.
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что Вооружённые силы Украины имитируют попытки штурмовых действий на Краснолиманском направлении, чтобы отвлечь внимание российских бойцов.