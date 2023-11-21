Военнослужащие из 35-й бригады ВСУ на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, для того чтобы впоследствии обвинить в этом российскую армию, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных», — сообщил он.

По словам Сальдо, зафиксированы попадания по гражданским автомобилям.

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что Вооружённые силы Украины имитируют попытки штурмовых действий на Краснолиманском направлении, чтобы отвлечь внимание российских бойцов.