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Сальдо: ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить в этом ВС России

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Военнослужащие из 35-й бригады ВСУ на пикапе с миномётом обстреляли мирные кварталы Херсона, для того чтобы впоследствии обвинить в этом российскую армию, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо: ВСУ обстреляли мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить в этом ВС России
  • РИА Новости

«Группа боевиков из 35-й бригады украинских вооружённых формирований на пикапе с миномётом обстреляла из района Чернобаевки мирные кварталы Херсона, чтобы обвинить российских военных», — сообщил он.

По словам Сальдо, зафиксированы попадания по гражданским автомобилям.

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что Вооружённые силы Украины имитируют попытки штурмовых действий на Краснолиманском направлении, чтобы отвлечь внимание российских бойцов.

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