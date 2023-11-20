Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

В Днепропетровской области повреждён при обстреле объект инфраструктуры, заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук.

«Повреждены десять хозяйственных построек. Поврежден инфраструктурный объект. Изуродованы несколько линий электропередач и газопровод», — сообщил он.

Ранее в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.