RT в Telegram
Подпишись

Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Короткая ссылка
В Днепропетровской области повреждён при обстреле объект инфраструктуры, заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук.
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © maksim-yakovlev

«Повреждены десять хозяйственных построек. Поврежден инфраструктурный объект. Изуродованы несколько линий электропередач и газопровод», — сообщил он.

Ранее в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить