Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Днепропетровской области повреждён при обстреле объект инфраструктуры, заявил председатель местного областного совета Николай Лукашук.
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«Повреждены десять хозяйственных построек. Поврежден инфраструктурный объект. Изуродованы несколько линий электропередач и газопровод», — сообщил он.
Ранее в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.
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