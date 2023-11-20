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В Раде заявили, что голосуют в угоду Западу из-за финансовой зависимости

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Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент голосует в угоду Западу из-за финансовой зависимости от него.
В Раде заявили, что голосуют в угоду Западу из-за финансовой зависимости
  • РИА Новости

«Ты можешь голосовать за что угодно, но всё равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства. Потому что тут очень важно, чтобы все поняли: они выполняют свои обязательства, €75 млрд, извините, они не взялись из ниоткуда. Мы живём два года за их счёт», — сказал Корниенко в интервью изданию «Лига.нет».

Он отметил, что в случае принятия решений вразрез с видением Запада Верховная рада всё равно будет вынуждена исправить это.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.

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