В Раде заявили, что голосуют в угоду Западу из-за финансовой зависимости

Вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко заявил, что парламент голосует в угоду Западу из-за финансовой зависимости от него.

«Ты можешь голосовать за что угодно, но всё равно в результате ты будешь выполнять свои обязательства. Потому что тут очень важно, чтобы все поняли: они выполняют свои обязательства, €75 млрд, извините, они не взялись из ниоткуда. Мы живём два года за их счёт», — сказал Корниенко в интервью изданию «Лига.нет».

Он отметил, что в случае принятия решений вразрез с видением Запада Верховная рада всё равно будет вынуждена исправить это.

Ранее Владимир Зеленский признал, что Вооружённые силы Украины будут вынуждены отступать, если западные страны прекратят оказывать помощь Киеву.