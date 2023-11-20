Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов высказал мнение, что визит главы Пентагона Ллойда Остина на Украину является «чёрной меткой» Владимиру Зеленскому.

Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.

Рогов назвал игрой на публику и внешним антуражем все заявления западных представителей о поддержке киевского режима.

«Визит является «чёрной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть (главкому ВСУ Валерию. — RT) Залужному», — подчеркнул он.

20 ноября Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.