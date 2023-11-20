Рогов назвал визит главы Пентагона Остина на Украину «чёрной меткой» Зеленскому
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Об этом он сказал в беседе с РИА Новости.
Рогов назвал игрой на публику и внешним антуражем все заявления западных представителей о поддержке киевского режима.
«Визит является «чёрной меткой» Зеленскому, чтобы объяснить тому, что он должен уйти, провести выборы и отдать власть (главкому ВСУ Валерию. — RT) Залужному», — подчеркнул он.
20 ноября Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинскими властями.