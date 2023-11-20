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Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

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Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.
Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
  • Gettyimages.ru
  • © perfoto

Об этом он написал в Telegram.

«Поступило четыре сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.

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