Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области
Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.
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Об этом он написал в Telegram.
«Поступило четыре сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.
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