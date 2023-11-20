Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной киевским властям части Запорожской области, заявил назначенный Киевом глава областной администрации Юрий Малашко.

Об этом он написал в Telegram.

«Поступило четыре сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киевской области получил повреждения объект инфраструктуры.