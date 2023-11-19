ВС России уничтожили хранилища авиатоплива ВСУ на аэродроме Канатово
- РИА Новости
«На аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Также в районе города Кировограда и населённого пункта Ольшаница были поражены склады боеприпасов украинских войск.
Ранее украинское агентство ТСН заявило, что в Одесской области повреждён объект энергетической инфраструктуры.
Также в Минобороны России заявляли, что российские войска уничтожили в Одесской области склад топлива для военной техники ВСУ.