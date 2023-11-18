Defense One: в Киеве вновь жалуются на нехватку боеприпасов из США

Украинские депутаты жалуются на недостаток снарядов на фоне решения американской стороны перенаправить их в Израиль.

Об этом сообщает издание Defense One.

«Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны всё ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов», — заявил украинский депутат Егор Черниев.

В свою очередь другой депутат Александра Устинова заявила, что опасается посещать фронт, так как там военным ВСУ «буквально нечем стрелять».

Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла Горловку и Донецк снарядами калибра 155 мм.