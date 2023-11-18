Defense One: в Киеве вновь жалуются на нехватку боеприпасов из США
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Об этом сообщает издание Defense One.
«Ситуация довольно сложная. Интенсивность сильных обстрелов с нашей стороны всё ниже и ниже из-за недостатка боеприпасов», — заявил украинский депутат Егор Черниев.
В свою очередь другой депутат Александра Устинова заявила, что опасается посещать фронт, так как там военным ВСУ «буквально нечем стрелять».
Ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла Горловку и Донецк снарядами калибра 155 мм.