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ВС России нанесли удар по скоплению солдат ВСУ в Крынках

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Российские войска уничтожили за сутки на Херсонском направлении две лодки ВСУ, спаренную зенитную установку и скопление украинских военных в районе села Крынки.
ВС России нанесли удар по скоплению солдат ВСУ в Крынках
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«В результате огневого поражения... уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе н. п. Крынки, ЗУ-23-2 в районе н. п. Белозёрка», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ на Каховском направлении.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

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