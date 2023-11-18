ВС России нанесли удар по скоплению солдат ВСУ в Крынках
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
«В результате огневого поражения... уничтожены две лодки ВСУ, скопление живой силы противника в районе н. п. Крынки, ЗУ-23-2 в районе н. п. Белозёрка», — говорится в заявлении.
Вместе с этим в островной зоне уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ на Каховском направлении.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.