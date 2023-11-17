РПЦ: Киев преследует цель тотального уничтожения Украинской православной церкви

Киевская власть преследует цель тотального уничтожения Украинской православной церкви, заявил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе во время выступления на заседании СБ ООН.

Заседание было созвано в связи с гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Мы никогда не могли подумать, что история преследования за веру повторится в наше время на Украине... власти этой страны поставили задачу тотального уничтожения Украинской православной церкви и религиозной общины большинства украинцев», — цитирует его ТАСС.

Действующая украинская власть при этом решила создать православную церковь, которая бы строилась на «отрицании более чем тысячелетней истории», подчеркнул Кипшидзе.

Российский президент Владимир Путин в октябре заявил, что на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.