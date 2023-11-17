РПЦ: Киев преследует цель тотального уничтожения Украинской православной церкви
- РИА Новости
Заседание было созвано в связи с гонениями на Украинскую православную церковь (УПЦ).
«Мы никогда не могли подумать, что история преследования за веру повторится в наше время на Украине... власти этой страны поставили задачу тотального уничтожения Украинской православной церкви и религиозной общины большинства украинцев», — цитирует его ТАСС.
Действующая украинская власть при этом решила создать православную церковь, которая бы строилась на «отрицании более чем тысячелетней истории», подчеркнул Кипшидзе.
Российский президент Владимир Путин в октябре заявил, что на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.