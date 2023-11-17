Военкор RT показал работу бригады имени Александра Невского в ДНР

Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал работу бригады имени Александра Невского в ДНР.

Бойцы-добровольцы в настоящий момент на позициях в Соледаре, город — в руинах после его взятия. Военные держат весь район вплоть до самого передка. По Соледару постоянно работает украинская артиллерия, а чуть поодаль слышны бои за Клещеевку.

Одному из бойцов всего 19 лет. Добровольцы отказываются уходить по ротации — за плечами у них три месяца работы, впереди ещё три.

«Бывает, нас подключают туда работать, если огневых средств там не хватает», — рассказал один из добровольцев.

Ранее сообщалось, что войска России заняли более выгодные рубежи на Южно-Донецком направлении.