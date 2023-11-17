Гагин: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ с командным составом в ДНР
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — сообщил он.
Гагин добавил, что в числе убитых в пункте управления были представители командного состава сразу нескольких бригад украинских войск, которые были переброшены ранее на данный участок фронта.
16 ноября в Минобороны России сообщили, что ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.