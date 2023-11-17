RT в Telegram
Подпишись

Гагин: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ с командным составом в ДНР

Короткая ссылка
Российские военные уничтожили под Донецком пункт управления ВСУ с командным составом нескольких бригад, заявил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
Гагин: ВС России уничтожили пункт управления ВСУ с командным составом в ДНР
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Под Донецком наши ВКС точным ударом уничтожили пункт управления войск противника», — сообщил он.

Гагин добавил, что в числе убитых в пункте управления были представители командного состава сразу нескольких бригад украинских войск, которые были переброшены ранее на данный участок фронта.

16 ноября в Минобороны России сообщили, что ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить