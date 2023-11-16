Зеленский заявил о создании украинского «флота морских дронов»

Владимир Зеленский утверждает, что на Украине создали «флот морских дронов».

Об этом он сказал в видеообращении к участникам заседания Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

До этого Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.