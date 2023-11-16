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Зеленский заявил о создании украинского «флота морских дронов»

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Владимир Зеленский утверждает, что на Украине создали «флот морских дронов».
Зеленский заявил о создании украинского «флота морских дронов»
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

Об этом он сказал в видеообращении к участникам заседания Генассамблеи Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

«Впервые в мире именно на Чёрном море начал действовать флот морских дронов», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС России уничтожили места хранения безэкипажных катеров украинской армии.

До этого Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.

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