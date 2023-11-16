Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил о повреждении ТЭС в прифронтовой зоне
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Как указывается в опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга сообщении, причиной остановки работы ТЭС стало серьёзное повреждение оборудования. Уточняется, что из-за этого без света и воды остались жители одного из расположенных неподалёку населённых пунктов.
Специалисты уже приступили к устранению повреждений, однако водоснабжение в неназванном энергохолдингом населённом пункте восстановить пока так и не удалось.
Ранее воздушную тревогу объявили сразу в трёх областях Украины: Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой.