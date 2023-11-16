Житель Алёшек получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.
«В результате обстрела села Алёшки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что в ночь на 16 ноября украинская армия выпустила по населённым пунктам Херсонской области по меньшей мере 30 снарядов из ствольной артиллерии.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела города со стороны украинских войск.