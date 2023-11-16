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Житель Алёшек получил ранения при обстреле со стороны ВСУ

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Мирный житель получил ранения в результате обстрела Алёшек в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Житель Алёшек получил ранения при обстреле со стороны ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом рассказал представитель экстренных служб региона.

«В результате обстрела села Алёшки один мирный житель получил ранения средней степени тяжести», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что в ночь на 16 ноября украинская армия выпустила по населённым пунктам Херсонской области по меньшей мере 30 снарядов из ствольной артиллерии.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирной жительницы в результате обстрела города со стороны украинских войск.

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