Военная хроника сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области Украины.

«Украинские мониторинговые каналы пишут, что слышна работа ПВО, а также звуки прилётов», — говорится в материале.

Военная хроника отмечает, что на аэродроме Староконстантинов базируются самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации (7-я БрТА) — основные носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также, предположительно, несколько самолётов МиГ-29 и Су-27.

Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах на территории Харьковской области.