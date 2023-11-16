Военная хроника сообщает об ударе по аэродрому Староконстантинов
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«Украинские мониторинговые каналы пишут, что слышна работа ПВО, а также звуки прилётов», — говорится в материале.
Военная хроника отмечает, что на аэродроме Староконстантинов базируются самолёты Су-24МР 7-й бригады тактической авиации (7-я БрТА) — основные носители крылатых ракет Storm Shadow и SCALP, а также, предположительно, несколько самолётов МиГ-29 и Су-27.
Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах на территории Харьковской области.