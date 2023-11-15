Казахстан не рассматривает два предложения от США по строительству АЭС

Гендиректор компании «Казахстанские атомные электрические станции» Тимур Жантикин заявил, что Казахстан решил отложить предложения американских компаний по строительству первой в стране АЭС.

По его словам, организации из США уже предложили два проекта на основе маломодульных реакторов, передаёт издание inbusiness.kz.

«Мы их пока отложили, потому что по ним действующих АЭС нет, а это может привести к различным рискам», — сказал Жантикин.

Гендиректор добавил, что сейчас Казахстан рассматривает четыре проекта, у которых уже есть работающие прототипы и известны показатели безопасности, а также экономические показатели.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «Росатом» готов разработать проект АЭС для Казахстана.