На Украине заявили о переходе к серийному производству безэкипажных катеров

Украинские предприятия запустили серийное производство безэкипажных катеров, сообщил вице-премьер страны Михаил Фёдоров.

«Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству», — цитирует его ТАСС.

По словам Фёдорова, на Украине также разрабатывают новые модели. Фёдоров не привёл никакой информации о производимых или уже созданных БПЛА.

В конце октября Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.