RT в Telegram
Подпишись

На Украине заявили о переходе к серийному производству безэкипажных катеров

Короткая ссылка
Украинские предприятия запустили серийное производство безэкипажных катеров, сообщил вице-премьер страны Михаил Фёдоров.
На Украине заявили о переходе к серийному производству безэкипажных катеров
  • Gettyimages.ru
  • © bbsferrari

«Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству», — цитирует его ТАСС.

По словам Фёдорова, на Украине также разрабатывают новые модели. Фёдоров не привёл никакой информации о производимых или уже созданных БПЛА.

В конце октября Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить