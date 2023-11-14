На Украине заявили о переходе к серийному производству безэкипажных катеров
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«Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству», — цитирует его ТАСС.
По словам Фёдорова, на Украине также разрабатывают новые модели. Фёдоров не привёл никакой информации о производимых или уже созданных БПЛА.
В конце октября Вооружённые силы России нанесли удары по местам производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области.