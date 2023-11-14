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Экс-госсекретарь США Помпео войдёт в совет директоров оператора «Киевстар»

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Экс-госсекретарь США Майк Помпео войдёт в совет директоров одного из самых крупных украинских сотовых операторов «Киевстар» в качестве независимого неисполнительного директора.
Экс-госсекретарь США Помпео войдёт в совет директоров оператора «Киевстар»
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Williams

Об этом говорится на сайте телекоммуникационного холдинга Veon.

Также гендиректор Veon, в группу которого входит «Киевстар», Каан Терзиоглу занял должность главы совета директоров украинского оператора.

«Эти изменения в совете директоров «Киевстар» отражают приверженность Veon Украине, а также восстановлению и реконструкции страны», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ранее Veon инвестировал в Украину $600 млн.

9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн»).

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