Экс-госсекретарь США Помпео войдёт в совет директоров оператора «Киевстар»

Экс-госсекретарь США Майк Помпео войдёт в совет директоров одного из самых крупных украинских сотовых операторов «Киевстар» в качестве независимого неисполнительного директора.

Об этом говорится на сайте телекоммуникационного холдинга Veon.

Также гендиректор Veon, в группу которого входит «Киевстар», Каан Терзиоглу занял должность главы совета директоров украинского оператора.

«Эти изменения в совете директоров «Киевстар» отражают приверженность Veon Украине, а также восстановлению и реконструкции страны», — сказано в заявлении.

Отмечается, что ранее Veon инвестировал в Украину $600 млн.

9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн»).