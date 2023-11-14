Экс-госсекретарь США Помпео войдёт в совет директоров оператора «Киевстар»
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Об этом говорится на сайте телекоммуникационного холдинга Veon.
Также гендиректор Veon, в группу которого входит «Киевстар», Каан Терзиоглу занял должность главы совета директоров украинского оператора.
«Эти изменения в совете директоров «Киевстар» отражают приверженность Veon Украине, а также восстановлению и реконструкции страны», — сказано в заявлении.
Отмечается, что ранее Veon инвестировал в Украину $600 млн.
9 октября холдинг VEON сообщил, что завершил выход из российского бизнеса, продав «ВымпелКом» (управляет брендом «Билайн»).