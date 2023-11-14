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Myśl Polska: российская тактика сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении

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Тактика Вооружённых сил России сорвала планы украинской армии на Запорожском направлении, пишет издание Myśl Polska.
Myśl Polska: российская тактика сорвала планы ВСУ на Запорожском направлении
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как пишет издание, украинское командование перебросило в населённый пункт Работино основные силы 9-го армейского корпуса ВСУ, которые были оснащены танками Leopard и БМП Bradley.

Там ВСУ попали в подготовленную ВС России ловушку, говорится в публикации.

Уточняется, что силы украинской армии были ликвидированы на минных полях при помощи противотанковых ракет, танков и ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о сорванных российскими подразделениями попытках ротации ВСУ на Времевском направлении.

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