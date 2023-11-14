В Минске торжественно открыли памятник Александру Невскому
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В мероприятии участвовали помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, посол России в Белоруссии Борис Грызлов, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, а также представители властей, духовенства, общественных организаций, объединений соотечественников и студенты.
Памятник выполнен в виде большой конной скульптуры высотой 11 м и является символом единства народов России и Белоруссии, а также общей исторической памяти и многовековых традиций.
Скульптором памятника является белорус, отливку скульптуры проводили на территории Белоруссии.
Посольство России при поддержке Мингорисполкома и Белорусского экзархата Русской православной церкви занималось реализацией проекта.
Отмечается, что власти Белоруссии и руководство Минска, в частности, с готовностью откликнулись на инициативу представителей белорусского духовенства об установке памятника.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поддержал данную идею.
Средства на установку памятника были выделены спонсорами из числа представителей бизнеса.