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Киев может лишить охранного статуса 300 связанных с Россией и СССР памятников

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Национальный реестр объектов культуры Украины может лишиться 300 памятников, которые связаны с Россией и СССР. О соответствующих планах рассказал исполняющий обязанности министра культуры страны Ростислав Карандеев.
Киев может лишить охранного статуса 300 связанных с Россией и СССР памятников
  • РИА Новости

По его словам, в указанном реестре содержатся более 1,2 тыс. таких памятников, и 250 из них уже лишены охранного статуса. В отношении ещё 300 памятников готовятся аналогичные решения.

«То есть после того, как объект утрачивает охранный статус, его владелец уже может спокойно исполнять обязательства, предусмотренные законом, и демонтировать его», — заявил Карандеев в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее стало известно об очередном акте осквернения памятника русскому поэту и писателю Александру Пушкину в Киеве. Неизвестные облили монумент красной краской и расписали его лозунгами.

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