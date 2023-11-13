Убивший двух жителей Мариуполя солдат ВСУ получил 25 лет лишения свободы
13 ноября 2023

Убивший двух жителей Мариуполя солдат ВСУ получил 25 лет лишения свободы

13 ноября 2023 | 21:22

Убивший двух жителей Мариуполя солдат ВСУ получил 25 лет лишения свободы

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Украинский военнослужащий Ярослав Ивасев приговорён судом к 25 годам лишения свободы за убийство двух мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как установило следствие и подтвердил суд, Ярослав Ивасев с 20 марта по 12 апреля 2022 года находился на позиции в здании банка в Мариуполе. В один из дней он обнаружил мирного жителя, который шёл возле дома по Никопольскому проспекту.

Ивасев не менее двух раз выстрелил в него из автомата. Гражданин умер на месте.

Спустя пять минут он застрелил ещё одного мирного жителя.

Ивасев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых методов) и ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух лиц, совершённое по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды).

Военнослужащий признал вину в полном объёме и раскаялся в содеянном.

Ранее RT сообщал, что Верховный суд ДНР приговорил к 30 годам лишения свободы украинского военнослужащего Олега Завалецкого за убийство шести мирных жителей Мариуполя. 