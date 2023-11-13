В ДНР украинского морпеха приговорили к 30 годам лишения свободы за массовое убийство

Украинский военнослужащий Олег Завалецкий приговорён Верховным судом ДНР к 30 годам лишения свободы за убийство шести человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что командир взвода морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий в марте 2022 года, находясь в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, из пистолета расстрелял двух мирных жителей, ещё двоих он вместе с сослуживцем застрелил в тамбуре душевой училища.

«Кроме того, в марте прошлого года Завалецкий находился на территории детского сада №113 в городе Мариуполе, где увидел мужчину, который не участвовал в вооружённом конфликте. Получив приказ от вышестоящего руководства, Завалецкий из пистолета выстрелил в голову мужчины, вследствие чего потерпевший скончался», — указывается в сообщении СК России.

Ещё одной жертвой преступника стал мирный житель, которого Завалецкий с сослуживцем избивали во время допроса. После избиения он выстрелили в него из автомата Калашникова.

Завалецкий признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал RT, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ к 22 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе.