В ДНР украинского морпеха приговорили к 30 годам лишения свободы за массовое убийство
13 ноября 2023

В ДНР украинского морпеха приговорили к 30 годам лишения свободы за массовое убийство

13 ноября 2023 | 14:53

В ДНР украинского морпеха приговорили к 30 годам лишения свободы за массовое убийство

09 ноября 2023 | 19:22

В Запорожской области задержан подозреваемый в призывах к терактам

09 ноября 2023 | 16:15

Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

09 ноября 2023 | 10:41

В Запорожcкой области рассмотрят дело в отношении обвиняемого в подготовке теракта

08 ноября 2023 | 19:13

Командир ВСУ получил 20 лет колонии за покушение на убийство гражданских

08 ноября 2023 | 14:34

Солдата ВСУ приговорили к 14 годам тюрьмы за обстрел мирной жительницы

08 ноября 2023 | 09:56

В ДНР осудили трёх танкистов ВСУ за обстрел жилых домов в Мариуполе

07 ноября 2023 | 18:11

Украинский снайпер получил пожизненный срок лишения свободы за убийство четырёх мирных жителей

07 ноября 2023 | 12:43

В октябре ЛНР подвергалась обстрелам 15 раз

03 ноября 2023 | 18:03

Командир ВСУ осуждён на 20 лет колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе

Украинский военнослужащий Олег Завалецкий приговорён Верховным судом ДНР к 30 годам лишения свободы за убийство шести человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следствием и судом установлено, что командир взвода морской пехоты ВСУ Олег Завалецкий в марте 2022 года, находясь в подвале Мариупольского высшего металлургического профессионального училища, из пистолета расстрелял двух мирных жителей, ещё двоих он вместе с сослуживцем застрелил в тамбуре душевой училища.

«Кроме того, в марте прошлого года Завалецкий находился на территории детского сада №113 в городе Мариуполе, где увидел мужчину, который не участвовал в вооружённом конфликте. Получив приказ от вышестоящего руководства, Завалецкий из пистолета выстрелил в голову мужчины, вследствие чего потерпевший скончался», — указывается в сообщении СК России.

Ещё одной жертвой преступника стал мирный житель, которого Завалецкий с сослуживцем избивали во время допроса. После избиения он выстрелили в него из автомата Калашникова.

Завалецкий признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, убийстве двух и более лиц, совершённом группой лиц по мотивам политической и идеологической ненависти.

Ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал RT, Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ к 22 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. 