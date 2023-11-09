Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

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02 ноября 2023 | 18:48
Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ к 22 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.
Как установил суд, в марте — апреле 2022 года, находясь на боевых позициях, солдаты Виталий Савченко и Николай Кондаков заметили невооружённого мужчину.
Савченко, как старший на дежурстве, отдал приказ Кондакову убить мирного жителя, так как подозревал его в содействии Вооружённым силам ДНР и России.
«Кондаков, выполняя заведомо преступный приказ, произвёл выстрелы в потерпевшего, от которых последний скончался на месте», — говорится в сообщении.
Ранее RT сообщал, что командир ВСУ получил 20 лет колонии за покушения на убийство гражданских.