Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя
09 ноября 2023

Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

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Двух морпехов ВСУ приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя

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Верховный суд ДНР приговорил военнослужащих 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ к 22 годам колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Об этом сообщает СК России.

Как установил суд, в марте — апреле 2022 года, находясь на боевых позициях, солдаты Виталий Савченко и Николай Кондаков заметили невооружённого мужчину.

Савченко, как старший на дежурстве, отдал приказ Кондакову убить мирного жителя, так как подозревал его в содействии Вооружённым силам ДНР и России.

«Кондаков, выполняя заведомо преступный приказ, произвёл выстрелы в потерпевшего, от которых последний скончался на месте», — говорится в сообщении.

Ранее RT сообщал, что командир ВСУ получил 20 лет колонии за покушения на убийство гражданских.