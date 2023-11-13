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Экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани скончался в возрасте 85 лет

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Бывший глава Министерства обороны Грузии Тенгиз Китовани, который ввёл войска в Абхазию в 1992 году, скончался на 86-м году жизни. Он руководил ведомством в 1992—1993 годах.
Экс-министр обороны Грузии Тенгиз Китовани скончался в возрасте 85 лет
  • Gettyimages.ru

О смерти экс-министра обороны Грузии сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на родственников умершего. Информация о причинах и месте смерти бывшего политика пока не раскрывается.

Китовани принимал активное участие в военном перевороте и свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Эти события привели к гражданской войне в Грузии в 1991—1993 годах.

В 1996 году Китовани осудили за организацию незаконных вооружённых формирований, однако спустя три года помиловали. Некоторое время он проживал в России, но в 2012 году вернулся в Грузию.

Ранее сообщалось о смерти на 71-м году жизни Болата Назарбаева — младшего брата первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

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