RT в Telegram
Подпишись

Украсившего автомобиль георгиевской ленточкой россиянина оштрафовали в Эстонии

Короткая ссылка
Пограничники в Эстонии оштрафовали гражданина России на 400 евро. Причиной этому послужила георгиевская ленточка, которую мужчина разместил на своём автомобиле.
Украсившего автомобиль георгиевской ленточкой россиянина оштрафовали в Эстонии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает портал государственного телерадиовещания ERR, россиянина остановили на пограничном пункте «Нарва-1». В ходе осмотра его автомобиля эстонские пограничники обнаружили прикреплённую к машине георгиевскую ленту.

«Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена. После этого ему разрешили въехать в Эстонию», — указывается в материале.

Ранее стало известно о 24 отказавшихся от гражданства Эстонии людях, которые вслед за этим переехали в Россию. Всего от гражданства этой страны отказались 88 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить