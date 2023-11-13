Украсившего автомобиль георгиевской ленточкой россиянина оштрафовали в Эстонии

Пограничники в Эстонии оштрафовали гражданина России на 400 евро. Причиной этому послужила георгиевская ленточка, которую мужчина разместил на своём автомобиле.

Как сообщает портал государственного телерадиовещания ERR, россиянина остановили на пограничном пункте «Нарва-1». В ходе осмотра его автомобиля эстонские пограничники обнаружили прикреплённую к машине георгиевскую ленту.

«Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена. После этого ему разрешили въехать в Эстонию», — указывается в материале.

Ранее стало известно о 24 отказавшихся от гражданства Эстонии людях, которые вслед за этим переехали в Россию. Всего от гражданства этой страны отказались 88 человек.