Лидер запрещённой в Молдавии оппозиционной партии «Шор» Илан Шор в интервью RT заявил, что вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — это фирменный почерк брюссельских чиновников и посланников в Молдавии.

«Вмешиваться в выборы и требовать от избирателей поддержки так называемых проевропейских партий — фирменный почерк брюссельских чиновников и посланников в Молдове. К первому туру местных выборов в Кишинёв зачастили европейские политики. Вице-президент Болгарии Илиана Йотова, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза, даже белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую прислали. Понятно, что все они публично выступали в поддержку Санду. В конце концов, даже Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, приехала, тоже неофициально поддержав партию Санду на выборах. Все их выступления по факту сводились к тому, что Евросоюз — это деньги, голосуйте за проевропейских политиков, поддержите партию Санду и вы увидите эти деньги в ваших сёлах», — заявил Шор.

При этом, по его словам, несмотря на такое массированное вмешательство, правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС/PAS) «выборы проиграла с треском».

«А если бы они не сняли в последний момент с выборов нас, то их разгром был бы просто катастрофическим. 5 ноября молдавские избиратели щёлкнули всю эту европейскую агитбригаду по носу», — отметил он.

Шор также прокомментировал ситуацию с высказываниями посла ЕС Яниса Мажейкса, который назвал партию «Шанс» организованной преступной группировкой.

«За день до выборов посол ЕС в чужой стране созывает нашу власть отчитываться. Говорит, что хорошо, что плохо. Кого не нравится — запретит, кого-то терпит. Хоть тупые, но послушные. Это всё делается открыто. Это не посол, это наместник. Приехал в колонию, пытается учить аборигенов как правильно служить. Говорит какие каналы показывать, какие партии могут участвовать», — отметил Шор.

Он подчеркнул, что средь бела дня Молдавия «превратилась в колонию, при чём совершенно открыто, без стеснений».

Ранее лидер оппозиционной молдавской партии «Шанс» Алексей Лунгу высказал мнение, что Конституционный суд Молдавии «раскрыл подлые трюки» комиссии по чрезвычайным ситуациям, признав её решение по снятию политсилы с выборов недопустимым.