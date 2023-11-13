Токаев выразил соболезнования Назарбаеву в связи со смертью его брата

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования экс-президенту республики Нурсултану Назарбаеву в связи со смертью его брата Болата Назарбаева.

«Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента Берика Уали.

Отмечается, что Токаев не будет присутствовать на похоронах.

Ранее пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай подтвердил смерть младшего брата первого лидера республики Болата Назарбаева.