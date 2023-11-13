Токаев выразил соболезнования Назарбаеву в связи со смертью его брата
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«Глава государства выразил соболезнование первому президенту Нурсултану Назарбаеву в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента Берика Уали.
Отмечается, что Токаев не будет присутствовать на похоронах.
Ранее пресс-секретарь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай подтвердил смерть младшего брата первого лидера республики Болата Назарбаева.