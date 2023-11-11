Минобороны Украины: Литва готова выделить Киеву экспертов по борьбе с коррупцией

В Министерстве обороны Украины заявили, что Литва готова выделить Киеву советников по проведению реформ и борьбе с коррупцией.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут нам в проведении реформ и борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, об этом глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас рассказал в ходе встречи с украинским министром обороны Рустемом Умеровым.

Ранее президент России Владимир Путин выразил мнение, что власти США задумали смену элит на Украине из-за проблем с коррупцией.