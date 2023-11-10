Министр обороны Анушаускас: Украина получила от Литвы две установки NASAMS

Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Украина получила от Литвы две пусковые установки зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Заявление Анушаускаса приводит украинский телеканал «Суспiльне» в своих соцсетях.

На сайте литовского Минобороны также сообщается о поставках NASAMS Киеву, но не называется их точное количество.

Кроме того, Литва поставила Киеву сопутствующее оборудование для NASAMS.

10 ноября Анушаускас объявил, что Вильнюс передал Украине новую партию военной помощи, в которую включены антидроны и генераторы электроэнергии.

В Пентагоне заявляли, что в новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.