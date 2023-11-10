Министр обороны Анушаускас: Украина получила от Литвы две установки NASAMS
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Заявление Анушаускаса приводит украинский телеканал «Суспiльне» в своих соцсетях.
На сайте литовского Минобороны также сообщается о поставках NASAMS Киеву, но не называется их точное количество.
Кроме того, Литва поставила Киеву сопутствующее оборудование для NASAMS.
10 ноября Анушаускас объявил, что Вильнюс передал Украине новую партию военной помощи, в которую включены антидроны и генераторы электроэнергии.
В Пентагоне заявляли, что в новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.