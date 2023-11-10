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Министр обороны Анушаускас: Украина получила от Литвы две установки NASAMS

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Литовский министр обороны Арвидас Анушаускас заявил, что Украина получила от Литвы две пусковые установки зенитного ракетного комплекса NASAMS.
Министр обороны Анушаускас: Украина получила от Литвы две установки NASAMS
  • AP
  • © Pavel Golovkin

Заявление Анушаускаса приводит украинский телеканал «Суспiльне» в своих соцсетях.

На сайте литовского Минобороны также сообщается о поставках NASAMS Киеву, но не называется их точное количество. 

Кроме того, Литва поставила Киеву сопутствующее оборудование для NASAMS.

10 ноября Анушаускас объявил, что Вильнюс передал Украине новую партию военной помощи, в которую включены антидроны и генераторы электроэнергии.

В Пентагоне заявляли, что в новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS.

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