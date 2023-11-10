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Решетников: товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году будет рекордным

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Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году будет рекордным.
Решетников: товарооборот между Россией и Белоруссией в 2023 году будет рекордным
  • РИА Новости

Об этом он сказал на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии, состоявшемся 10 ноября в Бресте.

Министр отметил, что экономики двух стран вышли на рекордные цифры по многим направлениям. 

По его словам, взаимный товарооборот в прошлом году достиг исторического максимума, увеличившись на 14%, до 3 трлн российских рублей.

«Судя по цифрам за девять месяцев нынешнего года, в этом году мы превысим эти показатели», — заявил Решетников.

Также отмечается, что за первое полугодие российские инвестиции в белорусскую экономику выросли на треть, составив $2,6 млрд.

Ранее Решетников в преддверии заседания Евразийского межправительственного совета рассказал, что товарооборот России со странами СНГ по итогам восьми месяцев этого года увеличился почти на 16%.

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