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Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев продолжает нуждаться в помощи, а Берлин её обеспечит.
Шольц: ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
  • AP
  • © Markus Schreiber

Во время выступления на мероприятии, организованном ВС Германии, он отметил, что не видит признаков завершения украинского конфликта.

По словам канцлера, немецкие власти «держат своё слово» и продолжат поддерживать Киев — сколько это будет необходимо.

«Мы не даём появиться сомнениям на этот счёт», — приводит ТАСС слова Шольца.

Ранее сообщалось, что в ФРГ уже заложили в бюджетное планирование помощь Украине до 2032 года.

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