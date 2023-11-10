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Российский разведчик: ВСУ наносят удары снарядами с фосфором по Кинбурнской косе

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Украинские военные наносят удары по заповеднику в районе Кинбурнской косы с помощью боеприпасов с белым фосфором. Об этом заявил боец российской разведывательной бригады «Днепр».

«Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции», — приводит РИА Новости его слова.

Разведчик подчеркнул, что после этого ВСУ применяют артиллерию по позициям российских войск.

«Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — отметил он.

В сентябре один из российских бойцов рассказал военкору RT Станиславу Обищенко, что Вооружённые силы Украины начали использовать кассетные боеприпасы даже чаще, чем обычные.

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