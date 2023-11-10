Российский разведчик: ВСУ наносят удары снарядами с фосфором по Кинбурнской косе
«Фосфор. Фосфором жгли. Это на Кинбурнской косе. Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции», — приводит РИА Новости его слова.
Разведчик подчеркнул, что после этого ВСУ применяют артиллерию по позициям российских войск.
«Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник», — отметил он.
В сентябре один из российских бойцов рассказал военкору RT Станиславу Обищенко, что Вооружённые силы Украины начали использовать кассетные боеприпасы даже чаще, чем обычные.