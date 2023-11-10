Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ
Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что огонь вёлся с расстояния не более 500 м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера.
«Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля», — заявили в ведомстве.
Ранее ВС России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки.
Также в «Ростехе» заявили, что в войска начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».