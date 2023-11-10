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Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ

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Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огонь вёлся с расстояния не более 500 м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера.

«Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки.

Также в «Ростехе» заявили, что в войска начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».

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