Бронегруппа ВДВ уничтожила на Артёмовском направлении наблюдательный пункт ВСУ

Бронегруппа Костромского парашютно-десантного полка Ивановского соединения ВДВ уничтожила украинский наблюдательный пункт на Артёмовском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огонь вёлся с расстояния не более 500 м от противника и корректировкой с помощью квадрокоптера.

«Пуск противотанковой управляемой ракеты из ПТРК «Фагот», установленного на башне боевой машины, завершил разгром подразделения неприятеля», — заявили в ведомстве.

Ранее ВС России поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ в районе Серебрянки.

Также в «Ростехе» заявили, что в войска начала поступать роботизированная парашютная система «Юнкер».