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Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке к вечеру 9 ноября

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Военная хроника рассказала, какая ситуация сложилась в районе населённого пункта Клещеевка к вечеру 9 ноября.
Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке к вечеру 9 ноября
  • РИА Новости

Как пишет Военная хроника, российская артиллерия активно работает по опорнику «Остров» Вооружённых сил Украины.

«Всё, что укреплялось последние два месяца, методично смешивается с землёй: работают 2С4 «Тюльпан» и РСЗО «Ураган», а также большое количество снарядов калибром поменьше и FPV-дроны», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС России продвигаются на этом участке.

Ранее Военная хроника сообщала, что бой за село Клещеевка в ДНР перешёл в активную стадию.

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