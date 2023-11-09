Путин шуткой отреагировал на сбой в работе его микрофона в Казахстане

Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на сбой в работе его микрофона во время выступления на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Микрофон на мгновение перестал работать в момент, когда Путин говорил о готовности Москвы идти навстречу друзьям из Астаны.

«Мы готовы идти навстречу казахстанским... Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу — раз, и включили (микрофон. — RT)», — сказал Путин. Видео с его выступлением показал RIA Kremlinpool.

Путин также заявил, что его переговоры с казахстанским лидером были результативными и прошли в деловом ключе.