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Путин шуткой отреагировал на сбой в работе его микрофона в Казахстане

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Президент России Владимир Путин шуткой отреагировал на сбой в работе его микрофона во время выступления на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в расширенном составе. Микрофон на мгновение перестал работать в момент, когда Путин говорил о готовности Москвы идти навстречу друзьям из Астаны.

«Мы готовы идти навстречу казахстанским... Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу — раз, и включили (микрофон. — RT)», — сказал Путин. Видео с его выступлением показал RIA Kremlinpool.

Путин также заявил, что его переговоры с казахстанским лидером были результативными и прошли в деловом ключе.

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