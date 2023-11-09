Forbes: ВСУ получили на вооружение «чернобыльский» Ми-24Р
- РИА Новости
Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.
По данным издания, в начале прошлого года у украинской армии было около 35 таких вертолётов. Однако из-за высокой интенсивности боёв и серьёзных потерь техники Киеву потребовались дополнительные боевые машины. Экс отметил, что именно поэтому ВСУ используют «чернобыльские» вертолёты.
«Где-то за последние 22 месяца украинские технические специалисты вытащили со складов и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолёт радиологической разведки Hind-G1 (по кодификации НАТО)», — говорится в публикации.
7 ноября МО России заявило, что с начала спецоперации было уничтожено 254 украинских вертолёта.