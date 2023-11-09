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Forbes: ВСУ получили на вооружение «чернобыльский» Ми-24Р

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Украинские лётчики начали использовать восстановленный вертолёт радиационной, химической и биологической разведки Ми-24Р, который был задействован в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Forbes: ВСУ получили на вооружение «чернобыльский» Ми-24Р
  • РИА Новости

Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По данным издания, в начале прошлого года у украинской армии было около 35 таких вертолётов. Однако из-за высокой интенсивности боёв и серьёзных потерь техники Киеву потребовались дополнительные боевые машины. Экс отметил, что именно поэтому ВСУ используют «чернобыльские» вертолёты.

«Где-то за последние 22 месяца украинские технические специалисты вытащили со складов и восстановили один из самых редких и странных вариантов Hind, когда-либо существовавших: вертолёт радиологической разведки Hind-G1 (по кодификации НАТО)», — говорится в публикации.

7 ноября МО России заявило, что с начала спецоперации было уничтожено 254 украинских вертолёта.

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